وكيل أول محافظة حجة يلتقي المنسق الميداني لأطباء بلا حدود الإسبانية

حجة - سبأ :

التقى وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي اليوم المنسق الميداني لأطباء بلاحدود الإسبانية- مشروع حجة - ستيفين بوبريك.

واعتبر منظمة أطباء بلا حدود من المنظمات العالمية الإنسانية التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني بكل ما يتوفر لها من إمكانات وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



وأعرب عن أمله في أن تعمل منظمة أطباء بلا حدود على توسيع أنشطتها لتشمل كل مديريات حجة ...مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات قد تعترض سير نشاط المنظمة.

من جانبه أكد ستيفين حرص المنظمة على دعم القطاع الصحي في اليمن وتقديم كل ما من شأنه تخفيف الأعباء على هذا القطاع.

[11/سبتمبر/2017]جرى خلال اللقاء مناقشة أنشطة المنظمة وتدخلاتها الإنسانية في القطاع الصحي بالمحافظة وإمكانية توسيعها .واستعرض اللقاء التقرير النصفي لمجمل أنشطة ومشاريع المنظمة المنفذة في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.وأشاد الوكيل الصوفي بإسهامات منظمة أطباء بلا حدود ودعمها للقطاع الصحي وتدخلاتها في توفير كثير من الإحتياجات التي يتطلبها هذا القطاع.وثمن مستوى التنسيق القائم والتعاون بين المنظمة وقيادة المحافظة الأمر الذي يساعدها على تنفيذ أنشطتها ومشاريعها .حضر اللقاء عدد من مسئولي المحافظة .سبـأ