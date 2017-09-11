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المدير التنفيذي لصندوق المعاقين يلتقي بعثة لجنة الصليب الأحمر بصنعاء
[11/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي اليوم مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء جوانب التعاون بين الصندوق والبعثة.

وتناول اللقاء الجوانب المتعلقة بإستمرار برنامج دعم الصليب الأحمر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عبر الصندوق سواء ما يتعلق برفد الصندوق بعدد من الكراسي المتحركة أو تدريبهم على إدارة ورش فنية وتصنيع مستلزمات خاصة بذوي الإعاقة.

واستعرض الديلمي أوضاع الصندوق والأشخاص ذوي الإعاقة وإحتياجه للدعم والمساندة من قبل المنظمات الدولية وخاصة في ظل الحصار والعدوان على البلاد والذي انعكس سلبا على أوضاع اليمنيين والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص.

وعبر عن تقديره العالي لدور بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بدعم بعض مجالات الإعاقة في اليمن، بالتعاون مع الصندوق.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق أهمية تعزيز جوانب التعاون لتشمل مجالات أوسع، بما ينعكس إيجابا على الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدورها عبرت مديرة مشروع التأهيل الحركي في بعثة لجنة الصليب الأحمر باليمن هيقي مقنوسان عن تقدير الصليب الأحمر الدولي لدور صندوق رعاية وتاهيل المعاقين في خدمة ورعاية ذوي الإعاقة في اليمن.

وأكدت حرص الصليب الأحمر على توسيع آفاق التعاون مع الصندوق، في مجالات الإعاقة الحركية والتدريب والتأهيل.

سبـأ
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