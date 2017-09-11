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ناطق الصحة: النظام الصحي على وشك الانهيار بعد مرور 900 يوم على العدوان
[11/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن النظام الصحي في اليمن على وشك الإنيهار بعد مرور 900 يوم من العدوان.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مؤشرات الإنهيار تتمثل في استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي المنشآت الصحية حيث تم تدمير 413 منشأة صحية كليا وجزئيا ومنها مركز معالجة الكوليرا في صعدة.

وأكد توقف العمل في أكثر من 55 في المائة من المرافق الصحية فيما تعمل 45 في المائة بحدها الأدنى، بحسب مسوحات أجرتها منظمات الأمم المتحدة.

وأشار الدكتور الكحلاني إلى أن الحصار الخانق على اليمن منع وصول الأدوية.. لافتا إلى أن تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشير إلى أن 30 في المائة فقط من احتياج اليمن في الجانب الدوائي والمستلزمات الطبية هي ما تصل.

كما أكد أن الحصار أثر بشكل مباشر على المصابين بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطان والقلب والسكري وغيرها.

وقال " من مؤشرات إنهيار النظام الصحي أن هناك أكثر 48 ألف موظف في القطاع الصحي على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وديوان الوزارة بدون مرتبات منذ عام " .

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة " إن عدم وفاء الأمم المتحدة بوعودها بالضغط لصرف المرتبات يهدد بانهيار النظام الصحي في اليمن ".

سبـأ
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