محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العمل بمركز إستقبال الشكاوي والبلاغات بمحافظة حجة (موسع) حجة - سبأ:



دشنت إدارة أمن محافظة حجة اليوم العمل بمركز إستقبال الشكاوي والبلاغات على الرقم 189 ضمن أنشطة وزارة الداخلية للحد من أي تجاوزات من منتسبي الأجهزة الأمنية.



وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف ووكيل المحافظة لشئون تهامة نبيل الجرب وعدد القيادات الأمنية والعسكرية، أشار وكيل أول المحافظة هلال الصوفي إلى أهمية المركز لتسهيل خدمة المواطنين ومنع أي تجاوزات للنظام والقانون قد تحدث من منتسبي الوزارة والمرافق التابعة لها.



وأكد على أهمية تعريف المواطن بالمركز وأهمية التفاعل معه والإبلاغ عن أي تجاوزات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الأمني.



فيما أشار نائب مدير أمن المحافظة العقيد زيد اليوسفي إلى أهمية تدشين العمل بالمركز لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الأمنية والمواطنين عبر مركز معني بإستقبال بلاغات وشكاوى المجتمع.



وأكد أنه سيتم مسائلة ومحاسبة من يثبت إرتكابه لأي تجاوز أو ظلم في حق المواطن بما يكفل صون وحماية الحقوق .. لافتا إلى أن إنشاء المركز يسهم في تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمجتمع وتحسين أداء منتسبي وزارة الداخلية.



ودعا العقيد اليوسيفي كافة أبناء المحافظة إلى التعامل مع المركز في حالة تعرض أحدهم لأي تجاوزات قد تحدث من رجال الأمن.



فيما استعرض مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة العقيد عبدالرحمن المثنى ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بإدارة أمن المحافظة المقدم يحيى شائع، الإرشادات والتعليمات التي يتوجب العمل بها من قبل مقدمي الشكاوى، والخدمات التي يقدمها المركز.

سبـأ [11/سبتمبر/2017]سبـأ