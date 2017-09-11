[11/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :
نعت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب مدير عام مديرية بدبدة الشيخ بشير مقبل محمد القانصي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وأشاد بيان النعي بمناقب الشهيد بشير القانصي وما بذله من جهود لتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الأداء في المديرية رغم محاولات العدوان ومرتزقته في زعزعة الأمن والإستقرار.
وأشار البيان إلى جهود الشهيد في تعزيز وحدة الصف والجبهة الداخلية وإصلاح ذات البين ودعم الجبهات.
وعبرت قيادة السلطة المحلية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد ..سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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