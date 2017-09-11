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صندوق النظافة بمحافظة صنعاء ينفذ حملة نظافة
[11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
إستكمل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء اليوم حملة النظافة ورفع وإزالة المخلفات من الأسواق والشوارع في مركز المحافظة والمديريات.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالمحافظة هاشم الشامي أن الحملة التي استمرت عشرة أيام تم خلالها رفع المخلفات وإزالة العشوائيات من الأسواق والأحياء.
وأشاد بتعاون قيادة المحافظة في دعم تنفيذ الحملة وكذا جهود العاملين في إنجاحها ورفع المخلفات.
فيما أشار رئيس حملة النظافة إبراهيم معياد إلى أن الحملة شملت مركز المحافظة ومديريات بني حشيش وهمدان وبني مطر وأرحب وجحانة والحيمة الخارجية ومناخه.
وبين أنه تم رفع ألف و152 طن من القمامة بمركز المحافظة والأسواق والمديريات المستهدفة عبر 334 زفة بمشاركة 72عاملا و23 آلية.
سبأ