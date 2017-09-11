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آخر تحديث: الإثنين، 11 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:00:21م
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  محلي
مدير أمن الحديدة يتفقد مستوى الأداء بالبحث الجنائي بالمحافظة
[11/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
تفقد مدير أمن محافظة الحديدة العميد ركن عبد الحميد إسماعيل المؤيد اليوم، مستوى الأداء وآلية التعامل مع القضايا في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة.

واستمع من مدير مباحث حماية الأموال العامة ومدير مكافحة المخدرات والأدلة الجنائية ورؤساء الأقسام وضباط البحث الجنائي إلى إيضاح حول الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأكد مدير أمن المحافظة على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحد من الجريمة وضبط أي مخالفات.. لافتا إلى ضرورة التعامل بجدية مع مختلف القضايا وعدم التهاون مع المخالفين.

وحث منتسبي إدارة البحث على التعامل الخلاق وتحسين العلاقة مع المواطنين لتحقيق مبدأ الشرطة في خدمة الشعب.

رافقه مدير العلاقات والتوجيه المعنوي وعدد من الضباط.
سبأ
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