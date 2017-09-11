مقتل 18 شرطياً في هجوم إستهدف قافلة أمنية في محافظة شمال سيناء بمصر [11/سبتمبر/2017] القاهرة – سبأ :

قتل 18 شرطياً وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الاثنين في هجوم لمسلحين استهدف قافلة أمنية قرب منطقة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء الواقعة في شمال شرق مصر .



ونقلت وكالة انباء رويترز عن مصادر امنية وطبية قولها ان من بين القتلى ضابطين ومن بين المصابين ضابطاً برتبة عميد بترت إحدى ساقيه في تفجير استهدف القافلة أثناء مرورها في منطقة بئر العبد قرب العريش.



واضافت المصادر أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة قرب القافلة ما أسفر عن تدمير ثلاث مركبات مدرعة وسيارة تشويش، وأعقب ذلك اشتباكات بين قوات الشرطة والمتشددين .. مشيرة الى اصابة أربعة مسعفين أثناء محاولة نقل الجرحى خلال تبادل إطلاق النار.



لكن قالت وزارة الداخلية في بيان إن سيارة انفجرت بعد تعامل القوات معها عندما حاول قائدها اقتحام خط سير القافلة ما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من سيارات القافلة.



وأضافت أن القوات تبادلت إطلاق النار عقب ذلك مع "عناصر إرهابية" كانت تختبئ بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن، دون ان تذكر أرقاماً محددة.

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