دورة تدريبية حول إدارة اللقاح وسلسلة التبريد بإب [11/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة إب دورة تدريبية لأمناء المخازن ومشرفي التحصين الصحي الموسع حول إدارة اللقاح وسلسلة التبريد، ينظمها على مدى ثلاث أيام مكتب الصحة بالمحافظة.



وأوضح مشرف التحصين بالمحافظة عبد الجليل الزبيدي أن الدورة التي يشارك فيها 40 مشاركا ومشاركة من مختلف المديريات تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين لتحسين خدمات التحصين وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتحصين الموسع.



فيما أشار المدرب المركزي للتحصين بوزارة الصحة برهان العبسي إلى أهمية الاستفادة من الدورة وتطبيق ما تتضمنه في الميدان.. مبينا أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنفيذ مشروع النشاط الإيصالي التكاملي لبرنامج التحصين للمستويين الثاني والثالث في جميع المديريات.



وحث الآباء والأمهات على الحرص لحصول أطفالهم المستهدفين إلى ما دون الخامسة من العمر وكذا النساء الحوامل على الخدمات التي ستقدمها الفرق الميدانية للتحصين والمتضمنة جميع أنواع اللقاحات.



حضر الدورة مدير برنامج الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة الدكتور إسماعيل الشويطر ومدير التحصين بالمحافظة عبدالحكيم الدهمش ومدير الإحصاء والمعلومات بمكتب الصحة عبد الحكيم عامر.

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