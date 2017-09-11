المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة [11/سبتمبر/2017]

القاهرة - سبأ:

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى تمارينه في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



وأجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية الأولى على ملعب دريم لاند بحضور جميع اللاعبين، ركز خلالها الجهاز الفني على بدء الإعداد بمستوى تصاعدي باعتبار تمرين اليوم هو الأول للاعبين بعد إجازة منحت لهم لمدة ثلاثة أيام في مصر عقب مباراة المنتخب مع الفلبين والرحلة الطويلة المرهقة.



وكان المنتخب الوطني حقق تعادلاً ثميناً مع مضيفه الفلبيني بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في مدينة باكلود الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات، ليرفع اليمن رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف المتصدر الفلبين الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما يحل منتخب طاجكستان ثالثا بثلاث نقاط ، والنيبال أخيرا بنقطة وحيدة.

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