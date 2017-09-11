مركز الشكاوى التابع للداخلية يستقبل 242 شكوى ويبت في 2ر25 بالمائة منها [11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

استقبل مركز الشكاوى والبلاغات 189 التابع لوزارة الداخلية خلال المائة ساعة الأولى من تدشينه 242 شكوى من مواطنين حول عدد من التجاوزات لبعض منتسبي وزارة الداخلية.



وأوضحت إدارة المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن موظفي قسم الاستقبال بالمركز تعاملوا مع أربعة آلاف و365 اتصال هاتفي وأربعة آلاف و193 رسالة الكترونية، غالبيتها استفسارات فيما البقية شكاوى وبلاغات.



وبين أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها المركز مكتملة الأوليات بلغت 242 شكوى تم البت والمعالجة لـ 54 شكوى وبنسبة إنجاز بلغت 2ر25 بالمائة، فيما تم إلغاء سبع شكاوى والبقية لازالت قيد الإجراءات والمتابعة لمعالجتها مع الجهات ذات العلاقة .



وأكد أن مهام المركز لا تنتهي بمجرد استلام الشكوى وتحويلها للجهة المختصة، وإنما متابعة الشكوى حتى يتم معالجتها وإبلاغ الشاكي بالنتيجة.



ودعت إدارة مركز الشكاوى والبلاغات 189 المواطنين إلى ضرورة تجهيز البيانات الشخصية الخاصة بهم قبل الاتصال بالمركز لإتاحة الفرصة لخدمة أكبر عدد من المواطنين.



يذكر أن مركز البلاغات والشكاوى 189 خدمة أمنية جديدة دشنتها وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي وتتبع جهاز المفتش العام بالوزارة، ويعنى باستقبال شكاوى المواطنين عند حدوث أي تجاوز من رجال الشرطة أو أيا من منتسبي وزارة الداخلية ومتابعة الشكوى حتى يتم معالجتها.



ويهدف المركز إلى توطيد العلاقة بين وزارة الداخلية والمجتمع، حيث تم تخصيص الرقم المجاني 189 كخط ساخن ومباشر بين المواطنين وقيادة وزارة الداخلية للاتصال به على مدار 24 ساعة مجانا من أي هاتف ثابت أو نقال.

سبأ