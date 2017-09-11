الصين تعلن عزمها حظر إنتاج وبيع السيارات العاملة بالوقود الاحفوري [11/سبتمبر/2017] بكين – سبأ :

أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها تعمل على وضع جدول زمني لحظر إنتاج وبيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري ووضع استراتيجية وطنية للسيارات الذكية.



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين شين قوه بين قوله أمام منتدى للسيارات في مدينة تيانجين شرق الصين إنه مع اتجاه صناعة السيارات العالمية نحو السيارات الذكية والكهربية، فقد بدأ العمل لوضع جدول حظر إنتاج وبيع سيارات الطاقة التقليدية.



وأضاف أنه يتعين على صناع السيارات أن يكونوا على وعي كامل بالوضع وتعديل استراتيجياتهم.



وأشار الى أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين ستعمل على وضع هذا الجدول الزمني.



من جانبه قال المسئول في وزارة المالية الصينية في المنتدى سونغ تشيو لينغ إنه لتشجيع تطوير سيارات الطاقة الجديدة، فإن موارد دعم تصل إلى نحو نصف السعر الأصلي متاحة لكنه على المدى الطويل قد تؤدي موارد الدعم هذه إلى توسع مفرط من قبل مصنعي السيارات.



وبحسب المسئول الصيني فإن موارد الدعم سيتم تقليصها تدريجياً، فيما سيتم إدراج سياسة ائتمان جديدة للطاقة.



واعتبر ان الفترة المتاحة حتى عام 2025م ستكون حرجة لصناعة السيارات، حيث تزداد متطلبات ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، فيما أضحت هناك حاجة تقنية أكبر لتطوير سيارات الطاقة الجديدة، بينما من المتوقع أن يكون للسيارات الذكية تأثير عميق على صناعة السيارات.



ويأتي ذلك في الوقت الذي انتجت وباعت الصين أكثر من 500 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة العام الماضي، فيما يوجد هناك أكثر من مليون من سيارات الطاقة الجديدة على الطرق بالفعل وهو نصف إجمالي سيارات الطاقة الجديدة حول العالم.

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