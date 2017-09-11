كريستال بالاس يعلن الاستنغاء عن خدمات مدربه الجديد فرانك دي بور [11/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

أعلن فريق كريستال بالاس الانجليزي اليوم الاثنين الاستغناء عن خدمات مدربه الجديد فرانك دي بور بعد مرور أربع مباريات فقط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وعقب أسوأ بداية للنادي في دوري الأضواء منذ قرابة 100 عام.



وتولى دي بور لاعب ومدرب أياكس السابق مسئولية كريستال بالاس في 26 يونيو في تعاقد لثلاث سنوات لكن أول أربع مباريات له في الدوري الممتاز انتهت كلها بالهزيمة.



وأكد النادي إقالة دي بور (47 عاماً) في بيان مقتضب نشر بموقعه على الإنترنت، قائلاً "انفصل كريستال بالاس هذا الصباح عن المدرب فرانك دي بور".



واضاف البيان "نوجه الشكر لفرانك على العمل الجاد والتزامه خلال فترة وجوده في النادي.. سيتم تعيين مدرب جديد قريباً ونتمنى كل التوفيق لفرانك".



وتركتهم الهزيمة 1-صفر يوم الأحد أمام مضيفه بيرنلي والتي أهدر خلالها لاعبو كريستال بالاس العديد من الفرص السانحة، في ذيل الترتيب بعدما أخفق الفريق في تسجيل أي هدف.



وكان آخر ناد بدوري الأضواء الانجليزي يخسر أول أربع مباريات له دون أن يهز الشباك فريق بريستون نورث إند في 1924م.



وخسر دي بور الذي حل بدلاً من سام الاردايس، مواجهتين على أرضه أمام هدرسفيلد تاون الصاعد حديثا (0-3) وسوانزي سيتي (0-2) كما خسر خارج الأرض أمام ليفربول (0-1) وبيرنلي، بينما حقق انتصاره الوحيد في كأس رابطة الأندية الانجليزية أمام ابسويتش تاون.

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