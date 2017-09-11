إنطلاق دوري أبطال أوروبا بثماني مباريات أبرزها لقاء برشلونة ويوفنتوس [11/سبتمبر/2017] برشلونة – سبأ :

تبدأ غداً الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثماني مباريات ضمن دور المجموعات أبرزها مواجهة فريق برشلونة الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي.



وستقام مباراة برشلونة ويوفنتوس على ملعب (كامب نو) ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تشهد مواجهة ثانية بين فريق أولمبياكوس اليوناني وضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.



ويلتقي العملاق الكاتالوني بالليوفي في إعادة لمواجهتهما في الدور ربع النهائي لنسخة العام الماضي من التشامبيونز ليغ، وانتهى لقاء الذهاب حينها، بفوز ساحق للسيدة العجوز على البرسا (3-0) بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.



ويسعى فريق برشلونة إلى استعادة اعتباره، والثأر لخروجه أمام اليوفي من الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة، من دون أن يهز شباكه ولو لمرة واحدة، بينما سيحاول الفريق الإيطالي الخروج من ملعب خصمه بنتيجة إيجابية.



كما يشهد اليوم الأول من منافسات دور المجموعات للتشامبيونز ليغ، مواجهة إيطالية – إسبانية أخرى من العيار الثقيل بين فريق روما وضيفه أتلتيكو مدريد، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



أما المباراة الثانية ضمن في نفس المجموعة فستجمع بين فريق تشيلسي الإنجليزي، وضيفه الفريق الأذربيجاني المغمور كاراباخ أغدام.



بينما يستهل فريق تسيسكا موسكو مشواره في البطولة بمواجهة ضيفه بنفيكا البرتغالي لحساب المجموعة الأولى التي تشهد مباراة أخرى بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه بازل السويسري.



وفيما يلي مباريات غداً الثلاثاء من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى :



مانشستر يونايتد (إنجلترا) - بازل (سويسرا)



بنفيكا (البرتغال) - تسيسكا موسكو (روسيا)



المجموعة الثانية :



بايرن ميونيخ (ألمانيا) - أندرلخت (بلجيكا)



سيلتك (إسكوتلندا) - باريس سان جيرمان (فرنسا)



المجموعة الثالثة :



روما (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)



تشيلسي (إنجلترا) – كاراباخ أغدام (أذربيجان)



المجموعة الرابعة:



برشلونة (إسبانيا) - يوفنتوس (إيطاليا)



أولمبياكوس (اليونان) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال).

سبأ