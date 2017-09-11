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مناقشة المواضيع المتصلة بالتعليم الفني والتقني بإب
[11/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع التعليم صادق حمزة المواضيع المتصلة بالتعليم الفني والتقني بالمحافظة.
وإستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة محمد الجعشني، وعمداء ومدراء المعاهد الفنية والتقنية، مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والإجراءات المتخذة بشأنه.
وتطرق عمداء ومدراء المعاهد الفنية والتقنية إلى الإستعدادات للعام الدراسي والتدريبي الجديد والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في المعاهد الفنية والتقنية.
وفي الاجتماع أكد الوكيل حمزة إستعداد قيادة السلطة المحلية تذليل الصعوبات التي تواجه المعاهد الفنية والتقنية .. مشددا على ضرورة تضافر الجهود والعمل وفق خطط مدروسة لإنجاح العملية التعليمة.
فيما أشاد عمداء ومدراء المعاهد الفنية والتقنية بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للإرتقاء بالعملية التعليمية والمساهمة في توفير إحتياجاتها ومتطاباتها الضرورية.
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