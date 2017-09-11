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إرتفاع نسبة الإنضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في ثالث أيام الدوام إلى 86 بالمائة
[11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
إرتفعت نسبة الإنضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في اليوم الثالث من الدوام عقب إجازة عيد الأضحى إلى 86 بالمائة.
وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالأمانة حميد الهندي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مندوبي مكتب الخدمة واصلوا لليوم الثالث نزول ميداني لـ40 وحدة إدارية تابعة لأمانة العاصمة لرصد مستوى الإنضباط.
وأشار إلى أن نسبة متوسط الإنضباط إرتفع في اليوم الثالث بنسبة أربعة بالمائة مقارنة باليوم الأول.
سبأ