هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية [11/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.



ونزل سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1335.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش.



وكان المعدن الأصفر زاد إلى 1357.54 دولار للأوقية في الثامن من سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 2016م.



كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.9 في المائة إلى 1339.40 دولار للأوقية.



وجاء ذلك بعدما التقط الدولار أنفاسه اليوم بعد أن ميل للعزوف عن المخاطرة وارتفع من أقل مستوى في عامين ونصف العام المسجل في الأسبوع الماضي بعدما أقامت كوريا الشمالية حفلاً مطلع الأسبوع بدلاً من إطلاق صاروخ آخر.



كما نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 17.83 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل في الجلسة السابقة، وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1000.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم واحداً في المائة إلى 944 دولارا للأوقية.

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