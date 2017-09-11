مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحاجة الماسة لإجراء تحقيق دولي في الحرب على اليمن. الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى. هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي. ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 5-صفر على إسبانيول بتسجيله ثلاثه اهداف ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل 1-1 مع ضيفه ليفانتي يوم السبت الماضي.