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إستهداف تجمعات للمرتزقة بذوباب وتدمير طقم في الوزاعية بتعز
[11/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:
إستهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وآلية عسكرية تابعة لهم بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للمرتزقة في تبة السمين بمديرية ذوباب، محققة إصابات مباشرة.
وأكد أنه تم تدمير طقم لمرتزقة العدوان في قرية الزيدية بمديرية الوزاعية.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على مديرية موزع بتعز.
سبأ