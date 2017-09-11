|
جامعة إب تمنح الباحث فهد الجحافي درجة الماجستير بإمتياز
[11/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
حصل الباحث فهد يحيى محمد الجحافي على درجة الماجستير بإمتياز من جامعة إب عن رسالته الموسومة ب"تصور مقترح لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب في ضوء إدارة الجودة الشاملة".
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد أحمد لطف الجوفي رئيسا ومشرفا على الرسالة من جامعة إب والدكتور عبدالجليل مدهش غانم عضوا ومناقشا خارجيا من جامعة الحديدة والدكتور عبدالكريم الفقية عضوا ومناقشا داخليا من جامعة إب.
حضر المناقشة أمين عام جامعة إب عبدالملك السقاف وعميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري وعميد مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة الدكتور نعمان فيروز.
سبأ