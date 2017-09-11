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آخر تحديث: الإثنين، 11 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:56:56م
مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحاجة الماسة لإجراء تحقيق دولي في الحرب على اليمن.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
هبوط سعر الذهب الى 1335 دولار للاوقية
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.
ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر
قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 5-صفر على إسبانيول بتسجيله ثلاثه اهداف ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل 1-1 مع ضيفه ليفانتي يوم السبت الماضي.
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جامعة إب تمنح الباحث فهد الجحافي درجة الماجستير بإمتياز
[11/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
حصل الباحث فهد يحيى محمد الجحافي على درجة الماجستير بإمتياز من جامعة إب عن رسالته الموسومة ب"تصور مقترح لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب في ضوء إدارة الجودة الشاملة".

 تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد أحمد لطف الجوفي رئيسا ومشرفا على الرسالة من جامعة إب والدكتور عبدالجليل مدهش غانم عضوا ومناقشا خارجيا من جامعة الحديدة والدكتور عبدالكريم الفقية عضوا ومناقشا داخليا من جامعة إب.

حضر المناقشة أمين عام جامعة إب عبدالملك السقاف وعميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري وعميد مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة الدكتور نعمان فيروز.
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