مفوض حقوق الإنسان يؤكد الحاجة لتحقيق دولي في الحرب على اليمن [11/سبتمبر/2017] جنيف - سبأ:

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحاجة الماسة لإجراء تحقيق دولي في الحرب على اليمن.



وأشار المفوض السامي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم إلى أن المنظمة الدولية تحققت من مقتل خمسة آلاف و144 مدنياً في اليمن أغلبهم جراء الضربات الجوية للتحالف السعودي.



وقال "إن الجهود القليلة التي بذلت في سبيل المحاسبة خلال العام الماضي غير كافية لمواجهة خطورة الانتهاكات اليومية والمستمرة في هذا الصراع".



وحذر المفوض السامي من أن دمار اليمن والمعاناة المروعة لشعبه سيكون لها تداعيات هائلة ومستمرة في أرجاء المنطقة.



وكان تقرير دولي صدر الاسبوع الماضي أكد إستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بلا هوادة إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.



وسجل التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي نشره مركز أنباء الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي الإنتهاكات المرتكبة خلال ثلاثة أعوام.



وأكد التقرير بتكليف من مجلس حقوق الإنسان أن عمليات القصف الجوي التي تنفذها قوات التحالف العسكري السعودي ما زالت هي السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال، ومن المدنيين بشكل عام.

سبأ