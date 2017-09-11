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محافظ ريمة يدشن خدمة الرقم 189 الخاص بالشكاوى والبلاغات
[11/سبتمبر/2017] ريمة - سبأ:
دشن محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ومعه وكيل المحافظة صالح العياضي اليوم خدمة الرقم 189 الخاص بالشكاوى والبلاغات.
تهدف الخدمة إلى تفعيل العمل الأمني بين الأجهزة الأمنية وابناء المجتمع وبما يهدف الي تسهيل التواصل بالقيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية.
واستمع المحافظ العمري من نائب مدير أمن المحافظة العقيد محمد الدروبي إلى شرح حول أهمية مركز الشكاوى والبلاغات في تعزيز العلاقة بين الأمن والمجتمع وتسهيل التواصل مع المواطن وتعزيز أداء منتسبي الأجهزة الأمنية ومنع أي تجاوزات.
وأكد محافظ ريمة أهمية هذه الخدمة لتسهيل خدمة المواطنين ومنع أي تجاوزات للنظام والقانون .. مشيرا إلى أهمية إضطلاع كافة منتسبي الأجهزة الأمنية بمسؤليتهم وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وشدد على ضرورة اليقظة والجاهزية وحفظ الامن والإستقرار في مختلف مديريات المحافظة.
فيما دعا وكيل المحافظة العياضي كافة المواطنين إلى التفاعل مع الخدمة بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الأمني.
حضر التدشين عدد من القيادات الامنية بالمديريات.
سبأ