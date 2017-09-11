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آخر تحديث: الإثنين، 11 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:01:33م
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى أكثر من 54 دولاراً للبرميل
[11/سبتمبر/2017] طوكيو – سبأ:
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى أكثر من 54 دولاراً للبرميل اثر محادثات لوزراء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لبحث مسألة خفض الانتاج والمخاوف من تضرر الطلب على الطاقة بشدة جراء الإعصار إرما وتبعاته.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود نوفمبر 30 سنتاً وبنسبة 0.6 بالمائة، إلى 54.08 دولار للبرميل بعدما انخفض عند التسوية السابقة 1.3 بالمائة.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أكتوبر 41 سنتاً ما يعادل 0.9 بالمائة إلى 47.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 3.3 بالمائة يوم الجمعة.

وجاء بعدما قطع الإعصار التيار الكهربائي عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة في ولاية فلوريدا الامريكية امس الأحد، فيما من المتوقع أن تتراجع قوته ليصبح عاصفة مدارية على شمال فلوريدا أو جنوب جورجيا في وقت لاحق اليوم.
سبأ
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