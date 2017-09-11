لبنان يعلن عزمه تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه مجاله الجوي [11/سبتمبر/2017] بيروت – سبأ:

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم الاثنين اعتزام بلاده تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه المجال الجوي اللبناني وتسببه في أضرار نتيجة اختراق حاجز الصوت في جنوب البلاد.



وقال الوزير باسيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "بدأنا الإعداد لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب تحليق طيرانها المنخفض فوق عاصمة الجنوب صيدا وتسببه بأضرار مادية ومعنوية وسيادية".



من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان سيقدم شكواه ضد الكيان الصهيوني لقيامه "بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية".



ويأتي ذلك بعدما حلق مقاتلات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق مدينة صيدا جنوب لبنان امس الأحد واخترقت حاجز الصوت ما تسبب في تحطيم نوافذ واهتزاز مبان للمرة الأولى منذ سنوات.



ويقول الجيش اللبناني إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تنتهك المجال الجوي اللبناني بانتظام، لكنها نادراً ما تحلق على ارتفاع منخفض.

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