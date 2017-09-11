روسيا : أي وجود أجنبي في أراضي سورية دون موافقة حكومتها إنتهاك للقانون الدولي [11/سبتمبر/2017] دمشق – سبأ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي وجود أجنبي في الأراضي والأجواء السورية دون موافقة الحكومة السورية يعد إنتهاك للقانون الدولي.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي في عمان اليوم إننا "ننطلق من مواقع مفهومة للغاية بأن كل من يوجد على الأرض أو في الأجواء السورية دون موافقة أو دعوة من الحكومة السورية يخرق القوانين الدولية".



وأشار لافروف الى أن "القوات الجوية الروسية تعمل في سورية بدعوة مباشرة من قبل السلطات الشرعية للجمهورية العربية السورية".



واضاف إننا "نتعاون في هذا الإطار مع القوات المسلحة السورية حصراً لضرب الإرهاب والتحرك في طريق الحل السياسي".



ولفت وزير الخارجية الروسي الى أنه يوجد على الأرض السورية أطراف لم توجه لها الدعوة ولديها أسلحة وإمكانيات عسكرية كالولايات المتحدة.



كما أشار لافروف إلى أن هناك الكثيرين من أعضاء (التحالف الأمريكي) يتعاملون بمعايير مزدوجة ويحاولون الحفاظ على تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وإخراجه من تحت الضربات .. مؤكداً أن هذا أمر غير مقبول إطلاقاً فتنظيما جبهة النصرة و(داعش) مصنفان على قائمة التنظيمات الإرهابية في الأمم المتحدة.

سبأ