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إجتماع للجنة العليا للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
[11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء إجتماع اللجنة العليا للإعداد والتحضير للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الـ 21 من سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة السّادس والعشرين من سبتمبر.

ناقشت اللجنة جوانب التحضير والإعداد للإحتفال بهاتين المناسبتين الوطنيتين، والفعاليات الشبابية والإعلامية والثقافية المصاحبة على المستويين المركزي والمحلي.

وأقرت اللجنة إقامة حفل جماهيري مركزي حاشد بأمانة العاصمة إحتفاء بالذكرى الثالثة  لثورة الـ 21 من سبتمبر، وكذلك إقامة حفل رسمي إحتفاء بثورة  26سبتمبر إلى جانب الترتيبات السنوية الخاصة بحفل إيقاد شعلة الثورة الأم عشية الـ26 من سبتمبر الجاري.

وأكدت اللجنة أهمية مواكبة مختلف وسائل الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء للأبعاد الوطنية والإنسانية للمناسبتين وتجسيد واحدية الخطاب الإعلامي المعبر عن تلاحم كافة أبناء الشعب اليمني وصمودهم في وجه العدوان ومواجهة صلفه واستكباره واستهتاره بالإنسان اليمني وسعيه الحثيث لشق الصف الوطني المقاوم لمشروعه الإجرامي التدميري والتمزيقي للوطن.

ووجهت اللجنة بتجديد أعلام الجمهورية اليمنية ورفعها في كافة مقرات الوزارات والمؤسسات العامة والشوارع والساحات العامة في العاصمة وعموم المحافظات.

ودعت جماهير الشعب اليمني إلى التفاعل المعهود في إحياء هاتين المناسبتين والمشاركة وتسجيل الحضور اللائق في فعالياتهما الإحتفائية، لتأكيد الإنتصار لهما وأهدافهما الوطنية ورسم لوحة الصمود والتحدي الوطني في وجه العدوان وقوى الهيمنة والإستكبار، التي تسعى إلى ضرب كل مشروع وطني يسعى للنهوض بواقع الشعب اليمني والإنعتاق من براثن التبعية والإرتهان للآخر.

وأهاب الإجتماع بالمكونات السياسية والمنظمات الجماهيرية والمجتمعية المشاركة الفاعلة والمسئولة في إنجاح فعاليات الإحتفاء بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر، بما يجسد روح التلاحم الوطني الجامع في مواجهة العدوان والتفاف الجميع حول القيم والغايات الوطنية السامية والحضارية للمناسبتين. 
سبأ
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