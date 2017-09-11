محافظ ذمار يتفقد سير العمل بمكتب الصحة ويدشن توزيع ثلاجات حفظ اللقاحات [11/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم مستوى الإنضباط الوظيفي وسير العمل في مكتب الصحة العامة والسكان.



واطلع المحافظ عباد خلال الزيارة على سير العمل في إدارات وأقسام المكتب .. مشيداً بإنضباط الموظفين وجهود الكوادر الطبية والصحية في إستمرار العمل في مختلف مرافق القطاع الصحي بالمحافظة.



وأكد أهمية بذل مزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



إلى ذلك دشن المحافظ عباد بمكتب الصحة العامة والسكان توزيع ثلاجات حفظ اللقاحات في مخازن التحصين للمراكز الصحية في مختلف المديريات.



وأكد المحافظ عباد أهمية العناية باللقاحات وحمايتها من التلف .. مشدداً على ضرورة توزيع الثلاجات حسب الخطة وفقاً للاحتياج.



بدوره أوضح مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور محمد الجماح، أنه سيتم توزيع 36 ثلاجة، منها 12 ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية و24 تعمل بالغاز والكهرباء .



رافقه خلال الزيارة والتدشين مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات أحمد السنباني ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان ومدير التحصين بمكتب الصحة عبد المغني النهاري.



إلى ذلك بلغت نسبة الإنضباط الوظيفي في اليوم الثالث من الدوام عقب إجازة عيد الأضحى بمحافظة ذمار 91 بالمائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أحمد عتيق السنباني أن المكاتب الحكومية التي تم التعقيب عليها 35 مكتبا ومؤسسة ومعهد وصندوق .. مثمنا جهود لجان التفتيش والتعقيب من الكوادر الوظيفية لمكتب الخدمة المدنية.

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