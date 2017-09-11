أكثر من 4 مليارات و 710مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء [11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية أغسطس الماضي أربعة مليارات و 710 مليون و 415 الف ريال.



وأوضح مدير جمرك رقابة صنعاء علي حميد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية أغسطس بلغت عشرة آلاف و 635 سيارة.



ودعا ملاك المركبات والآليات إلى استغلال الفرصة والاستفادة من قرار المصلحة بتمديد فترة الترسيم حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين وأصحاب المعارض لترسيم سياراتهم.



إلى ذلك بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال شهر أغسطس الماضي 279 مليوناً و 375 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن الجمرك أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات وصل إلى 250 مليوناً و 415 ألف ريال .. مشيراً الى أن عدد السيارات التي تم ترسيمها بلغت 563 سيارة فيما تم تحقيق مبلغ 28 مليوناً و 960 الف ريال من فوارق البضائع.

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