إحصائية 900 يوم من العدوان: أكثر من 34 ألف شهيد وجريح وتدمير وتضرر 406 آلاف منزل [11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

كشف المركز القانوني للحقوق والتنمية عن عدد ضحايا تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال 900 يوم من العدوان والذي بلغ 34 ألف و72 مدنيا ما بين شهيد وجريح.



وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الشهداء بلغ 12 الف و907 مواطنين بينهم ألفين و768 طفلا وألف و980 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 21 الف و165 مواطنا بينهم ألفين و598 طفلا وألفين و149 امرأة.



وبين المركز أن العدوان السعودي الأمريكي دمر 15 مطارا و14 ميناء وألف و941 طريق وجسر، و165 محطة ومولد كهرباء، و409 خزان وشبكة مياه، و372 شبكة ومحطة إتصالات وألف و654 منشأة حكومية بمختلف المحافظات.



وبحسب إحصائية المركز القانوني للحقوق والتنمية فإن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء العدوان بلغ 406 آلاف و289 منزلا، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرها العدوان 773 مسجدا.



وأشارت الإحصائية إلى أن العدوان دمر 296 مستشفى ومرفق صحي، و791 مدرسة ومعهد و114 منشأة جامعية و240 منشأة سياحية و103 منشآت رياضية و26 منشأة إعلامية في مختلف محافظات الجمهورية.



كما بينت إحصائية المركز أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي استهدف 208 معالم أثرية وألف و978 حقل زراعي، و232 مزرعة دواجن ومواشي.



وفي مجال المصانع والأسواق التجارية أكد المركز أن العدوان دمر على مدى 900 يوم من العدوان على اليمن 297 مصنعا و576 سوق تجاري وخمسة آلاف و924 منشأة تجارية.



فيما بلغ عدد مخازن الغذاء التي استهدفها العدوان 678 مخزن و533 ناقلة غذاء، 323 محطة وقود و246 ناقلة وقود وأكثر من ثلاثة آلاف وسيلة نقل.



وفيما يتعلق بجرائم العدوان في مجال التعليم، بين المركز القانوني أن أربعة ملايين و400 ألف طفل حرموا من الذهاب إلى المدارس بسبب قصف العدوان، فيما بلغ الأطفال الذين حرموا من التعليم لمدة ثمانية أشهر في عام 2015م ستة ملايين و500 ألف طفل.



ولفت المركز إلى أن مليون و800 ألف طفل اجبروا على ترك التعليم.. مبينا أن 216 مدرسة ما تزال مراكز إيواء للنازحين وثلاثة آلاف و750 مدرسة أغلقت في 2015م.



وأوضحت الإحصائية أن ألف و200 مدرسة لم تعد مناسبة للتعليم بسبب الأضرار التي لحقت بها وبلغ عدد المدارس التي دمرها العدوان 794 مدرسة.

سبأ