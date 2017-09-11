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تدشين امتحانات معلمات الريف بمحافظة الحديدة
[11/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
دشن مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة   عمر بحر  اليوم امتحانات معلمات الريف السابقات والجدد لهذا العام.

وأكد بحر اهمية تأهيل وتدريب معلمات الريف لتلبية الاحتياجات العملية التعليمية في المناطق الريفية من المعلمات القادرات على تدريس الصفوف الأولى.

وأشاد بإصرار المرأة الريفية على المشاركة في العملية التعليمية رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر واستعدادها لخدمة وطنها وتصديها للعدوان بإمكانها المتاحة.

فيما اوضح رئيس شعبة التدريب والتأهيل بالمكتب أنور حكيمي  أن الامتحانات تتويجا لعملية تدريب وتأهيل معلمات الريف السابقات والجدد للعام الجاري و الذي نفذتها شعبة التدريب و التأهل بمكتب التربية بالمحافظة على مدى ستة اشهر بتمويل وحدة الشراكة العالمية للتعليم.

وأشار إلى أن الامتحانات تشمل مرحلتين الأولى تشمل المعلمات اللاتي تم تطوير قدراتهن ومهاراتهن التعليمية من قبل قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة وعددهن 43 معلمة من مديريات الخوخة الدريهمي الحجيلة التحيتا.

وتشمل المرحلة الثانية 28 معلمة من  المعلمات الجدد في مديريات برع وجبل رأس.

حضر التدشين نائب مدير عام مكتب التربية ومدير المعهد العالي للمعلمين.
سبأ
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