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وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمة جنوب شرق الامانة
[11/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
  تفقد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ، اليوم  سير العمل في محكمة جنوب شرق الامانة، ومدى الأنضباط الوظيفي.
 
واستمع وزير العدل من رئيس المحكمة ماجد الدربابي ووكيل النيابة   عبدالله زهرة ، وقضاة وموظفي المحكمة والنيابة الى شرح حول الانجازات المحققة في الفصل في القضايا والاشكالات التي تواجه العمل بسبب عدم توافر نفقات التشعيل وتأخر صرف الرواتب.

وفي اللقاء هنأ الوزير عقبات قضاة وأعضاء نيابة وموظفي المحكمة بالعيد وبالانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مستوى كافة الجبهات.

واشار الى ان الاستمرار في تأدية الواجب الوظيفي يعتبر احد اهم انواع الصمود في وجه العدوان، الذي ومنذ الوهلة الاولى سعى إلى تعطيل مؤسسة القضاء من خلال استهداف مقراتها في معظم  المحافظات.

واكد اهمية ودور منتسبي القضاء في استتباب الوضع الداخلي من خلال استمرارهم في تأدية مهامهم الوطنية في توفير الخدمة القضائية وحل النزعات بين الناس بالعدل.

ولفت الى ان  اي ممارسات خاطئة اواستغلال للوظيفة العامة سوف يتم التصدي له بحزم كما هو الحال للمتهاونين والمتغيبين عن وظائفهم  دون مبرر قانوني.

ودعا القاضي عقبات كافة منتسبى السلطة القضائية إلى الالتزام بالسلوك القضائي المترفع عن الصغائر وان يكونوا قدوة في الاخلاق والصبر في الشدائد وان يضعوا مصلحة العدالة والقضاء في كل اعتبار. 

وثمن وزير العدل ، ثبات موظفي القضاء الصامدين في مقرات اعمالهم بالمحاكم والنيابات خدمة للعدالة، الذين استطاعوا بالتزامهم تقديم نموذج يحتذى به في الصمود والتضحية.

  من جانبهم عبر قضاة وموظفي المحكمة عن سعادتهم بهذه الزيارة .. مطالبين قيادة السلطة القضائية بسرعة  معالجة كافة الاشكالات التي تواجه العمل حسب الامكانات المتاحة.

واكدوا انهم  مستمرين في اداء مهامهم الوظيفية خدمة للعدالة وانصافا للناس، والتعامل مع الوضع كونه استثنائيا وبحاجة إلى ثبات وصمود.

رافق وزير العدل خلال الزيارة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد هادي.
سبأ
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