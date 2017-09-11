تفقد سير تنفيذ الحملة الطارئة لمكافحة حشرة الجدمي بعمران [11/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري أعمال تنفيذ الحملة الطارئة لمكافحة حشرة الجدمي (دودة الجيش الافريقي ) التي انتشرت في عدد من مناطق ذيبين وخارف بمحافظة عمران.



واطلع الوكيل الحميري على الوضع الوبائي لحشرة الجدمي ومدى انتشارها في الحقول الزراعية لمحاصيل الحبوب الغذائية خاصة القمح والشعير ، وكذا الجهود المبذولة للسيطرة على هذه الحشرة الخطيرة على نباتات محاصيل القمح والشعير وغيرها من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة .



وخلال الزيارة استمع وكيل قطاع الخدمات الى هموم وتطلعات المزارعين في المناطق المصابة بالحشرة وكذا المعوقات التي تواجههم منها انتشار حشرة الجدمي التي تلتهم نباتات الحبوب الغذائية المختلفة وتخلف أضرارا كبيرة على نباتات المحاصيل وقد يؤدي ذلك الى حرمان المزارعين من موسم زراعي خصيب .



حيث ناشد المزارعون قيادة وزارة الزراعة والسلطة المحلية بالمحافظة والهيئات والمنظمات الدولية الى التدخل العاجل لدعم ومساندة جهود اليمن في احتواء هذه الآفة التي تعد من الآفات الخطيرة التي تنتقل بسرعة وهي حشرة عابرة للحدود و تسبب خسائر اقتصادية في محاصيل الحبوب .



وأكد الدكتور الحميري أن الوزارة قامت بتكليف ثلاث فرق مكافحة ميدانية لتنفيذ أعمال مكافحة ورش المبيدات على الحشرة في عدد من المناطق المصابة بهدف حماية نباتات القمح والشعير من الاصابة بالحشرة .. مبينا أنه تم تعزيز فرق المكافحة الميدانية بمرشات ظهرية ويدوية وتوزيعها على المزارعين والفنيين لاستخدامها في مكافحة الجدمي.



ودعا وكيل الوزارة المزارعين وقيادة السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية في المحافظة الى التعاون مع فرق الرش والمكافحة الميدانية وتسهيل مهامهم بما يسهم في نجاح أعمال الحملة للسيطرة على الجدمي باعتبارها من الحشرات العابرة للقارات والتي تؤثر على النباتات وتؤدي الى تراجع إنتاجية وجودة محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة للأمن الغذائي.

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