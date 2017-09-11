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قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة بالجوف
[11/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مدينة الحزم ومديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في المجمع الحكومي وإدارة الأمن بمدينة الحزم بصليات من صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة أسفل منطقة العقبة بمديرية خب والشعف موقعة عدداً من القتلى والجرحى.
سبأ