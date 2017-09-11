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كوريا الشمالية تحذر اميركا: سنلحق بكم أكبر الألم
[11/سبتمبر/2017]
بيونغ يانغ – سبأ :

حذرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين من أنها ستلحق بالولايات المتحدة "أكبر الألم والمعاناة" في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات أقسى في مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يونغ رداً على تجربتها النووية الأخيرة.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بياناً لوزارة الخارجية حذرت فيه الولايات المتحدة من أنها إذا "سارت بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية سوف تحرص بشكل أكيد على أن تدفع الولايات المتحدة الثمن".

وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية طورت الأسلحة النووية القوية كوسيلة لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة النووية المتزايدة ومنع اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية واستكملت عملية التطوير، إلا أن الولايات المتحدة تحاول خنق كوريا الشمالية التي تتخذ تدابيرها العادلة للدفاع عن النفس.

وأضافت إن كوريا الشمالية لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الولايات المتحدة ستواجه صعوبات غير مسبوقة.

وأكدت أن الولايات المتحدة إذا أثارت المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، فلن تشهد إلا التدمير الذاتي.

وذكر البيان أن "الإجراءات المقبلة التي ستتخذها جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة الذي لم تختبره سابقاً طوال تاريخها".

سبأ
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