استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات لطيران العدوان استشهد وأصيب عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية . الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى. تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار... ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 5-صفر على إسبانيول بتسجيله ثلاثه اهداف ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل 1-1 مع ضيفه ليفانتي يوم السبت الماضي.