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فيلم الرعب ..إت.. يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
[11/سبتمبر/2017] لوس أنجلوس – سبأ :
تصدر فيلم الرعب الجديد (إت) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا 2ر117 مليون دولار.
وجاء الفيلم الرومانسي الكوميدي الجديد (هوم أجين) في المركز الثاني محققا تسعة ملايين دولار. فيما تراجع فيلم الحركة الكوميدي (ذا هيتمانز بودي جارد) من المركز الأول إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 9ر4 مليون دولار.
وحل فيلم الرعب (أنابيل: كرييشن) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 4 ملايين دولار.
وجاء الفيلم الدرامي (ويند ريفر) في المركز الخامس متراجعا عن المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي محققا إيرادات بلغت 2ر3 مليون دولار
سبأ