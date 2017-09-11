محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ميركل تقترح إجراء محادثات على غرار المحادثات الإيرانية لإنهاء أزمة كوريا الشمالية برلين – سبأ :



اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجراء محادثات مع كوريا الشمالية لانهاء برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ على غرار المحادثات النووية الايرانية.



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج منشورة يوم الأحد إنها ستكون مستعدة للمشاركة في مبادرة دبلوماسية لإنهاء البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ لكوريا الشمالية واقترحت أن المحادثات النووية الإيرانية قد تكون نموذجا.. مضيفة ”إذا كانت مشاركتنا في المحادثات مرغوبة، فسأقول نعم في الحال.“



وأشارت إلى المفاوضات التي أدت إلى اتفاق نووي تاريخي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015. حينذاك، شاركت ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في محادثات أدت إلى موافقة إيران على كبح نشاطها النووي مقابل رفع معظم العقوبات.



وقالت ميركل إن تلك كانت ”دبلوماسية استغرقت وقتا طويلا لكنها كانت مهمة“ وكانت لها ”نهاية طيبة“ في نهاية المطاف العام الماضي، في إشارة إلى وقت تنفيذ الاتفاقية.



وأضافت ”من الممكن تصور استخدام صيغة كهذه لإنهاء الصراع في كوريا الشمالية. ويتعين على أوروبا وعلى ألمانيا على وجه الخصوص أن تلعب دورا نشطا للغاية في ذلك.“



وقالت إنها تعتقد أن الطريق الوحيد للتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو التوصل إلى حل دبلوماسي. وأضافت ”أن سباقا جديدا للتسلح في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد.“



ومن المتوقع أن تفوز ميركل بفترة ولاية رابعة في انتخابات تجرى يوم 24 سبتمبر حيث تعطي استطلاعات الرأي المحافظين بقيادتها تفوقا يزيد عن عشرة بالمئة على منافسيهم الديمقراطيين الاشتراكيين.



وينظر إلى ميركل على نطاق واسع في ألمانيا على أنها خيار آمن في وقت تسود فيه الاضطرابات في العالم مثل أزمة كوريا الشمالية، وخروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي ورئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة.







سبأ [11/سبتمبر/2017]سبأ