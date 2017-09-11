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عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
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عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[11/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية نوعية في مختلف الجبهات الداخلية و ما وراء الحدود كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفوا تجمعات الجنود والآليات السعودية في موقع السديس في نجران ، وتم تدمير سيارة عسكرية نوع جيب بعبوة ناسفة في الحريرة ومصرع طاقمها، وقنص جنديين سعوديين في موقعي شجع والفواز

في عسير ضربت مدفعية الجيش واللجان موقع الضبعة ، كما استهدفت تبة عامر في المجازة بعدد من القذائف ،وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمنافقين شرق بوابة الطوال في جيزان وتم استهداف تجمعات المرتزقة في موقع مثعن بعدد من قذائف المدفعية.

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة إثر كسر محاولة تقدم لهم باتجاه تبة الصنمة بمديرية الوازعية في محافظة تعز،كما قتل وأصيب عدد آخر إثر هجوم على مواقعهم في تباب الصياحي بالضباب ،فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال التصدي لمحاولة تسلل باتجاه قرية المعينة في مديرية الصلو .

وحسب المصدر قتل وأصيب عدد من المرتزقة في تفجير بعبوة ناسفة في منطقة الضباب ، وتم تفجير آلية معطبة للعدوان خلال إغارة على مواقع المرتزقة بمحيط تبة السمين بمديرية ذباب ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع نتج عنه إصابات مباشرة ،كما استهداف تجمعات آخرى في معسكر الإمام وتبة السمين بمديرية ذباب بعدد من قذائف المدفعية .

وأكد المصدر مصرع المرتزقة القيادي العقيد علي طاهر البارع اركان حرب صقر2 ،

الملازم علي عبدالله العبدي بنيران الجيش واللجان في جبهة صرواح بمحافظة مأرب وقتل ستة آخرون في مناطق تفرقة بالمديرية نفسها .

وأفاد المصدر إلى أنه تم تفجير عبوة ناسفة بالمرتزقة في منطقة يام في نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما لقي عدد آخر منهم في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم جنوب غرب القرن ،وأستهدف قصف مدفعي مواقع المرتزقة في وادي ملح دمر عدد من آلياتهم .

ووفقا للمصدر تم استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ
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