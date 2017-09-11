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ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر
قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 5-صفر على إسبانيول بتسجيله ثلاثه اهداف ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل 1-1 مع ضيفه ليفانتي يوم السبت الماضي.
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  رياضة
ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر
[11/سبتمبر/2017]
برشلونة – سبأ :

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز 5-صفر على إسبانيول بتسجيله ثلاثه اهداف ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل 1-1 مع ضيفه ليفانتي يوم السبت الماضي.

وكان ميسي محظوظا بعض الشيء في الهدف الأول، الذي كان ينبغي إلغاؤه بسبب التسلل، قبل أن يسجل المزيد من الأهداف ويرفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري وشارك البديل عثمان ديمبلي، صاحب أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، لأول مرة وصنع الهدف الخامس.

وسجل المدافع جيرار بيكي الهدف الرابع لبرشلونة قبل أن يستفيد لويس سواريز من تمريرة ديمبلي الأرضية ويختتم الأهداف.

وأهدر ريال مدريد، الذي لا يزال يفتقد الهداف كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف، نقطتين جديدتين على أرضه للمباراة الثانية على التوالي بتعادله 1-1 مع ليفانتي في لقاء شهد إهدار جاريث بيل العديد من الفرص كما تعرض مارسيلو للطرد في الدقائق الأخيرة.

وفي لقاء آخر تعادل أتليتيكو مدريد بدون أهداف في ضيافة بلنسية وافتقد بشدة المهاجم أنطوان جريزمان بسبب الإيقاف بينما تفوق أشبيلية 3-صفر على إيبار قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

سبأ
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