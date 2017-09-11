[11/سبتمبر/2017]
رام الله – سبأ :
كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن البدء اليوم الاثنين، بعملية بناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتي ستخصص لمستوطني بؤرة "عمونا" التي تم إخلاؤها بداية العام الحالي .
وقالت القناة السابعة إن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي ارييه درعي أبلغ المسؤولين عن بؤرة "عمونا" سابقا بأن جميع الإجراءات القانونية قد انتهت وستبدأ اليوم الاثنين عملية بناء المستوطنة بعد أن كان تم تحديد مكانها مسبقا.
يذكر ان الحكومة الإسرائيلية خصصت حوالي 250 مليون شيكل (80 مليون دولار) لبناء المستوطنة الجديدة عميحاي .
سبأ