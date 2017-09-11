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المئات من الكنديين يشجبون العنف ضد مسلمي الروهينجا
[11/سبتمبر/2017]
اوتاوا – سبأ :

احتشد المئات من الكنديين اليوم الاثنين أمام سفارة ميانمار في العاصمة الكندية اوتاوا وأعربوا عن تضامنهم مع مسلمي الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار.

وحذر المتظاهرون من احتمال حدوث إبادة جماعية ضد مسلمي ميانمار الذين يعيشون تحت تهديد مستمر من العنف وحرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية وهروب 300 ألف مسلم من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة في محاولة للهروب من حملة عنيفة قام بها جيش ميانمار والجماعات البوذية الأخرى ضد الأقلية العرقية.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين رئيسة ميانمار أونج سان سوكي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مطالبين الحكومة الكندية بأن تقوم بتجريدها من الجنسية الكندية الفخرية التي منحتها لها في عام 2007 كما طالبوا الحكومة الكندية بأن تتصرف بطريقة قوية وحاسمة تجاه ما يحدث لمسلمي ميانمار من عنف وإضطهاد .

سبأ
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