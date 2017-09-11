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آخر تحديث: الإثنين، 11 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:46:38ص
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استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات لطيران العدوان
[11/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
استشهد وأصيب عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أربعة آخرين في غارة لطيران العدوان على سوق حيران في محافظة حجة ، وشن الطيران عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة الهاملي بمديرية موزع و غارة على مدارس العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز ، كما شن غارة على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الحزم بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب ، فيما شن الطيران غارتين على مديرية صرواح .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، و غارة على سلسلة جبال عليب وست غارات على الجراشب ومنطقة الإمارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

كما شن طيران العدوان أربع غارات على وادي جارة في جيزان .

سبأ
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