محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات لطيران العدوان صنعاء ـ سبأ:

استشهد وأصيب عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أربعة آخرين في غارة لطيران العدوان على سوق حيران في محافظة حجة ، وشن الطيران عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة الهاملي بمديرية موزع و غارة على مدارس العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز ، كما شن غارة على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة .



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الحزم بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب ، فيما شن الطيران غارتين على مديرية صرواح .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، و غارة على سلسلة جبال عليب وست غارات على الجراشب ومنطقة الإمارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



كما شن طيران العدوان أربع غارات على وادي جارة في جيزان .

سبأ [11/سبتمبر/2017]سبأ