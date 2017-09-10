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الداخلية تختتم زياراتها لرجال الأمن واللجان في مواقع الشرف والواجب
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

اختتمت قيادة وزارة الداخلية زياراتها العيدية والتفقدية لرجال الأمن واللجان الشعبية في مواقع الشرف والواجب والتي شملت أكثر من 250موقع ونقطة أمنية ومعسكر وإدارة أمنية بعدد من المحافظات.

وأشار مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية العميد محمد الأنسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أهمية هذه الزيارات في رفع الروح المعنوية للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة ومشاركتهم أفراح العيد.

وأوضح إلى أن هذه الزيارات العيدية والتفقدية عكست حرص واهتمام قيادة وزارة الداخلية بأحوال المرابطين في مواقع الشرف والواجب الذين يقومون بمهام تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.

ولفت إلى أن قيادة وزارة الداخلية أطلعت خلال الزيارات على الظروف التي يعمل فيها رجال الأمن واللجان الشعبية والمهام التي يؤدونها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. مؤكدا أن وزارة الداخلية ستعمل كل ما في وسعها لدعم المرابطين وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة.

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