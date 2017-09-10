رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب. الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى. تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار... مجلس إدارة وحدة صنعاء يناقش أنشطة النادي وتطوير مرافقه ناقش مجلس إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس النادي أمين جمعان، الجوانب المتعلقة بمسيرة النادي وعملية التطوير التي تشهدها مختلف مرافقه وأنشطة وفعاليات النادي.