ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:57:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب.
الإعصار إيرما يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة الانذار القصوى
وصل الإعصار (إيرما) اليوم الأحد، الى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية التي هرب سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الانذار القصوى.
تونس تعتزم توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا
بحث فريق من الخبراء والمختصين التابعين للشركة البريطانية (نور) العاملة في مجال الطاقة، مع عدد من المسئولين في مدينة قبلي التونسية فرص انجاز مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة معتمدية (رجيم معتوق) على مساحة تناهز 20 ألف هكتار...
مجلس إدارة وحدة صنعاء يناقش أنشطة النادي وتطوير مرافقه
ناقش مجلس إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس النادي أمين جمعان، الجوانب المتعلقة بمسيرة النادي وعملية التطوير التي تشهدها مختلف مرافقه وأنشطة وفعاليات النادي.
آخر الأخبار:
السلطة المحلية بتعز تدين جريمة مرتزقة العدوان في الحوبان
إلقاء القبض على زعيم عصابة للقتل والسرقة بمديرية بني الحارث
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على مديرية كتاف بصعدة
وزير الكهرباء يزور عدنان المداني أحد موظفي مؤسسة الكهرباء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السلطة المحلية بتعز تدين جريمة مرتزقة العدوان في الحوبان
[10/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :

أدانت السلطة المحلية بتعز الجريمة الوحشية التي إرتكبها مرتزقة العدوان في حي المخبز الآلي بالحوبان ونتج عنها إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بينهم أطفال.

واعتبرت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف مرتزقة العدوان للمدنين من الأطفال والنساء والشيوخ وقصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة يؤكد تجرد تلك الجماعات من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد إمتداد للجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني .. محملة مرتزقة العدوان مسؤلية كافة الجرائم التي ترتكبها وأن يد العدالة ستطال المجرمين عاجلاً ام اجلاً.

واستنكر البيان إرتكاب مرتزقة العدوان لجرائم الإغتيالات للنساء في الشوارع العامة داخل المدينة وقيام المرتزقه بالتمترس في منازل المواطنين وإجبارهم على مغادرة منازلهم وتهجيرهم قسراً تحت تهديد السلاح

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إلقاء القبض على زعيم عصابة للقتل والسرقة بمديرية بني الحارث
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على مديرية كتاف بصعدة
وزير الكهرباء يزور عدنان المداني أحد موظفي مؤسسة الكهرباء
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي بجيزان ونجران وعسير
كسر زحف للمرتزقة وقصف مدفعي يستهدف تجمعاتهم في تعز
إستهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
الدفاع والأركان تنعيان العميد عبدالسلام مرشد ثوابه
90 بالمائة نسبة الانضباط في ثاني أيام الدوام بالحديدة
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بمأرب
استمرار عملية التنسيق بكلية التربية بالمحويت

العدوان السعودي على اليمن
السلطة المحلية بتعز تدين جريمة مرتزقة العدوان في الحوبان
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على مديرية كتاف بصعدة
[10/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[10/سبتمبر/2017]
حلقة نقاشية بصنعاء حول مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن
[10/سبتمبر/2017]
رئيس الوزراء يثمن صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان ومؤامراته
[10/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by