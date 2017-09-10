[10/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :
أدانت السلطة المحلية بتعز الجريمة الوحشية التي إرتكبها مرتزقة العدوان في حي المخبز الآلي بالحوبان ونتج عنها إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بينهم أطفال.
واعتبرت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف مرتزقة العدوان للمدنين من الأطفال والنساء والشيوخ وقصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة يؤكد تجرد تلك الجماعات من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد إمتداد للجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني .. محملة مرتزقة العدوان مسؤلية كافة الجرائم التي ترتكبها وأن يد العدالة ستطال المجرمين عاجلاً ام اجلاً.
واستنكر البيان إرتكاب مرتزقة العدوان لجرائم الإغتيالات للنساء في الشوارع العامة داخل المدينة وقيام المرتزقه بالتمترس في منازل المواطنين وإجبارهم على مغادرة منازلهم وتهجيرهم قسراً تحت تهديد السلاح
سبـأ