محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إلقاء القبض على زعيم عصابة للقتل والسرقة بمديرية بني الحارث صنعاء - سبأ :

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتعاون مع مباحث أمانة العاصمة وأمن منطقة شملان، من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية كان يتزعم عصابة للقتل والسرقة بالإكراه.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن زعيم العصابة الذي تم ضبطه في مديرية بني الحارث، متهم بجريمة قتل المواطن علي هادي أبو الرجال ومحاولة سرقة سيارته بالقوة في شهر ديسمبر من العام الماضي.



وأشار المصدر إلى أن رجال التحريات في البحث الجنائي تمكنوا بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من ضبط بقية أفراد العصابة وعددهم ثلاثة بعد عملية متابعة.



وبين المصدر أنه تم ضبط زعيم العصابة بعد عودته إلى العاصمة صنعاء من خلال نقاط التفتيش التي تبذل جهود كبيرة لضبط المطلوبين أمنياً والعناصر المشبوهة.



ولفت المصدر إلى أن زعيم عصابة القتل والسرقة الذي تم ضبطه كان قد فرّ في وقت سابق إلى معسكرات العدوان في مأرب التي تحولت إلى ملاذاً آمناً للقتلة والمجرمين وتجار المخدرات والخارجين عن القانون.

سبـأ [10/سبتمبر/2017]سبـأ