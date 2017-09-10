[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
زار وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي اليوم الناشط الحقوقي عدنان المداني أحد موظفي المؤسّسة العامّة للكهرباء.
واطمأن الوزير الجرموزي ومعه مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ومدير عام كهرباء أمانة العاصمة صلاح الدين المصري وعدد من قيادات الوزارة والمؤسسة، على صحة المداني الذي تعرض مطلع سبتمبر من عام 2014 للحرق بمادّة الأسيد .
وعبر وزير الكهرباء عن تمنياته للمداني بالشفاء .. لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار إهتمام قيادتي الوزارة والمؤسسة بأوضاعه الصحية .
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