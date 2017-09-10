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قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي بجيزان ونجران وعسير
[10/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بجيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة شرق بوابة الطوال، فيما إستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم في موقع مثعن بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات الجنود والآليات السعودية في موقع السديس بنجران، كما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تبة عامر في المجازة بعسير.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أربع غارات على وادي جارة بجيزان.

سبـأ
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