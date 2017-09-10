[10/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بمديرية الصلو واستهدف قصف مدفعي عدد من المواقع للمرتزقة في محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لهم بإتجاه قرية المعينة بمديرية الصلو.
وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهداف تجمعات للمرتزقة في معسكر الإمام وتبة السمين بمديرية ذوباب .. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان المستهدف.
وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع وإصابات مباشرة في صفوفهم.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب.
سبـأ