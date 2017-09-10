[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة قوات حرس الحدود العميد عبد السلام مرشد عبد الله ثوابه رئيس أركان اللواء الثاني حرس حدود الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 46 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.
وأشادت في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وعطاءاته التي أسهم بها كضابط وقائد عسكري تحلى بروح المسئولية وخلد بصمات في مختلف المهام والمواقع والمناصب العسكرية التي تقلدها خلال مسيرة حياته في القوات المسلحة .. مؤكدا أنه القوات المسلحة خسرت برحيله أحد قادتها.
وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقيادة قوات حرس الحدود عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد وكافة آل ثوابه في هذا المصاب .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة عمر بن عبد العزيز الساعة العاشرة صباح غد الإثنين بعد الصلاة عليه في جامع عمر بن عبد العزيز في حي دارس بالعاصمة صنعاء.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبـأ