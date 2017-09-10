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مجلس إدارة وحدة صنعاء يناقش أنشطة النادي وتطوير مرافقه
ناقش مجلس إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس النادي أمين جمعان، الجوانب المتعلقة بمسيرة النادي وعملية التطوير التي تشهدها مختلف مرافقه وأنشطة وفعاليات النادي.
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  رياضة
مجلس إدارة وحدة صنعاء يناقش أنشطة النادي وتطوير مرافقه
[10/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :



ناقش مجلس إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس النادي أمين جمعان، الجوانب المتعلقة بمسيرة النادي وعملية التطوير التي تشهدها مختلف مرافقه وأنشطة وفعاليات النادي.

وأقر الإجتماع صيانة بعض منشآت النادي خلال الفترة القادمة وفتح أبوابه أمام منتسبيه وعشاقه لمواصلة أنشطته الدورية لجميع الفئات العمرية.

واثنى أعضاء مجلس الإدارة على جهود رئيس النادي في سبيل الحفاظ على نموذجية النادي وتطوير إمكانياته الفنية والمادية والبشرية .

وأكدوا وقوفهم إلى جانب النادي ورئيس مجلس إدارته ورموزه وعدم السماح بعرقلة مسيرة النجاح والتطور الذي شهده النادي خلال الفترة الماضية.

وكان رئيس النادي أمين جمعان إستعرض الأعمال والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في مختلف الألعاب والمنشآت التي تم إستكمالها ومنها ملعب كرة السلة والجاري إستكمالها ومنها ملعب تنس الميدان ليضافا إلى جانب ملعب كرة القدم الذي تم إنارته وتشغيل وحدة الإنارة الليلية لممارسة مختلف الفعاليات والمنافسات والتدريبات.

وأشار إلى أن النادي سيشهد خلال الأيام القادمة نقلة نوعية في مختلف الألعاب وإقامة العديد من المسابقات الرياضية.

وخلص الإجتماع إلى تكليف لجنة تضم نائب رئيس النادي محمد الصادق وأمين عام النادي محمد نجاد لمناقشة أي إشكاليات خاصة بالنادي والعمل على حلها.

سبـأ
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