استمرار عملية التنسيق بكلية التربية بالمحويت [10/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

اعلنت كلية التربية بالمحويت، استمرار عملية التنسيق والقبول بالكلية للعام الجامعي 2017م- 2018م عبر بوابة التنسيق الإلكتروني للجامعات والكليات اليمنية.



وأكد عميد الكلية الدكتور محمد الشلبي استمرار عملية التنسيق للتسجيل والقبول في الكلية عبر الرابط الالكتروني http://www.oasyemen.net لبوابة التنسيق للجامعات اليمنية، لتمكين الحاصلين على الشهادة الثانوية من الالتحاق بالتخصصات المتاحة في الكلية.



وأشار الدكتور الشلبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن التخصصات الدراسية في الكلية تشمل القرآن الكريم وعلومه واللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء والجغرافيا والتاريخ.



ودعا الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة إلى إغتنام فرصة استمرار التنسيق والتسجيل آليا عبر الرابط الالكتروني.. مبينا إلى أن بإمكان الطلاب والطالبات الذين لا تتوفر لديهم خدمات الإنترنت التسجيل عبر قسم التنسيق بالكلية خلال أوقات الدوام الرسمي.

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