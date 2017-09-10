تشييع جثمان الشهيد هاشم حبيش بعمران [10/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

شيع بمحافظة عمران اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد هاشم بيكل عبده حبيش أحد أبطال الجيش واللجان الشعبية الذي استشهد أثناء أداء الواجب في الدفاع عن الوطن.



وخلال التشييع بحضور وزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وعدد من وكلاء المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ، أشاد المشيعون بالأدوار البطولية للشهيد التي إجترحها إلى جانب زملائه في مواجهة قوى العدوان في الدفاع عن سيادة الوطن.



وأكد المشيعون أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن إستمرار رفد جبهات بالرجال والعتاد .. مشيرين إلى أن قوافل الشهداء أثمرت وتثمر نصرا وعزة وكرامة.



وقد ووري جثمان الشهيد الثرى بروضة الشهداء في بيت الفقيه بعد الصلاة عليه بالجامع الكبير بمدينة عمران.

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